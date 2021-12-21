صحة مطروح: إصابة فلسطينية وزوجها في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمحور الضبعة الجديد

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قال الدكتور محمد علي مدير مديرية الصحة والسكان بمطروح، إن مستشفى العلمين المركزي استقبل سيدة تحمل الجنسية الفلسطينية في العقد الخامس وزوجها مصابان بكسور وجروح متفرقة؛ جراء حادث انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بمحور الضبعة الجديد.

وأوضح أن مستشفى العلمين المركزى استقبلت كلا من فاطمة خليل حسين (50 عاما) فلسطينية الجنسية، تعاني ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليسري وكدمات وسحجات بالجسم

وأشرف سعيد محمد (52 سنة) القاهرة يعاني كدمات وسحجات بالجسم؛ إثر حادث انقلاب سيارة بالكيلو 180 بمحور الضبعة الجديد.

وأكد مدير مديرية الصحة والسكان بمطروح، أنه تم نقل المصابين بسيارتين إسعاف فور تلقي البلاغ بوقوع الحادث؛ لتلقي العلاج، وتحرير محضر بالواقعة؛ تمهيدا للعرض على النيابة العامة.