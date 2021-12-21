كوريا الجنوبية تعزز من استثماراتها في مجال السيارات الصديقة للبيئة

قال وزير المالية الكوري الجنوبي هونج نام كي، اليوم الثلاثاء، إن سول تعتزم إنفاق 2.4 تريليون وون (2 مليار دولار) العام المقبل للمساعدة في مضاعفة مبيعات السيارات الكهربائية والهيدروجينية، وذلك في إطار جهود الحد من الانبعاثات الغازية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن وزير المالية القول، إن الحكومة تهدف لتعزيز مبيعات السيارات الصديقة للبيئة لتصل إلى 500 ألف وحدة العام المقبل، مقارنة بـ250 ألف وحدة هذا العام.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تعتزم كوريا الجنوبية مضاعفة عدد السيارات الصديقة للبيئة المؤهلة للحصول على دعم إلى 165 ألف سيارة العام المقبل مقارنة بـ75 ألف سيارة حاليا.

يشار إلى أنه حتى نهاية هذا العام، يمكن للمواطنين الحصول على دعم حكومي عندما يقومون بشراء سيارة كهربائية يبلغ سعرها أقل من 90 مليون وون، ولكن ابتداء من العام المقبل، سوف يتم خفض السعر إلى 85 مليون وون.

كما تعتزم الحكومة وضع 60 ألف جهاز شحن إضافي للسيارات الكهربائية العام المقبل، ليبلغ إجمالي أجهزة الشحن 160 ألف جهاز.

كما سوف تزيد من محطات الشحن للسيارات الهيدروجينية إلى 310 محطات مقارنة بـ140 حاليا.

وتسعى كوريا الجنوبية لزيادة عدد السيارات الصديقة للبيئة إلى 4.5 مليون سيارة بحلول عام 2030.

وتهدف كوريا الجنوبية للحد من الانبعاثات من نسبة 26.3% إلى 40% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2018.

كما تسعى إلى تحقيق حيادية الكربون بحلول عام 2050.