تعمل الهند على توفير حزمة اقتصادية بقيمة 9ر1 مليار دولار لمساعدة سريلانكا، وفقا لمصادر مطلعة، وذلك في الوقت الذي تتعافي فيه سريلانكا من إعادة بناء احتياطيها الأجنبي، الذي يغطى متطلبات الاستيراد لمدة شهر فقط.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن الأشخاص الذين طلبوا عدم الإفصاح عن هويتهم أن خطوط الائتمان التي يجرى دراستها تشمل دفعتين بقيمة مليار دولار لاستيراد السلع الأساسية مثل الأطعمة والأدوية بحلول الشهر المقبل، و500 مليون دولار لشراء الوقود من الهند.

كما يجرى بنك الاحتياط الهندي مباحثات مع كولومبو من أجل اتفاق تبادل عملات بقيمة 400 مليون دولار.

وتهدف هذه الإجراءات مساعدة سريلانكا كسب مزيد من الوقت لبناء احتياطيها من النقد الأجنبي، الذي انخفض إلى 59ر1 مليار دولار حتى نوفمبر الماضي.

وكان وزير مالية سريلانكا باسيل راجاباكسا ونظيره الهندي نيرمالا سيثارامان ووزير الخارجية اس جايشانكار قد التقيا في نيودلهي مطلع هذا الشهر.

واتفق الجانبان على تعاون قصير ومتوسط المدى، يشمل مساعدات أغذية وأخرى صحية عاجلة، وائتمان لتغطية استيراد الوقود من الهند وتحديث مبكر لشركة ترينكومالي للنفط واتفاق تبادل عملات.