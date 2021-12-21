قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن هناك طفرة كبيرة حدثت على مستوى محافظات الجمهورية، لا سيّما في صعيد مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"، عبر فضائية "DMC"، اليوم الاثنين، أنّ أحد أهم مشروعات الكهرباء تمثلت في محطة بنبان الشمسية التي تعتبر أكبر محطة داخل قارة إفريقيا والشرق الأوسط، لافتًا إلى أن الاستثمار في هذه المحطة وصل لـ 2 مليون دولار.

وأشار إلى محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في محافظتي بني سويف وأسيوط، بالإضافة إلى استثمارات كثيرة تم ضخها في مجال الإنتاج.

وأوضح أنّه تمّت زيادة خطوط الإنتاج في محافظات الصعيد بمقدار "ضعف ونصف" عما وجد قديمًا، متابعًا أن هناك 6 دوائر تعمل على تغذية شبكات الكهرباء في الصعيد.

وأفاد بأنه تم ضخ مليارين و700 مليون جنيه على مستوى سوهاج، ومليار و500 مليون جنيه أسوان، وضخ مليار و100 مليون جنيه على مستوى الشبكات في الأقصر.