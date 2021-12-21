مؤتمر تجارة الإسكندرية يوصي بالاستثمار في التكنولوجيات الداعمة للشمول الرقمي

أوصى مؤتمر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حياتنا في نسخته الحادية عشرة - والذي نظمته كلية التجارة جامعة الإسكندرية تحت عنوان "الشمول الرقمى" - بضرورة دعم البحث والتطوير في مجال الوسائل التكنولوجية المساعدة لذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفير ادوات واجهزة مساعدة مثل ال 3D Printers و غيرها لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكد المؤتمر - في ختام أعماله - على ضرورة اتاحة ونشر استخدام وسائل نظم المعلومات لذوى الاحتياجات الخاصة، والسيدات.

ودعا المؤتمر إلى ضرورة توافر منصات التمكين الرقمي لدعم الشمول الرقمي وما يرتبط بها من بنية تحتية مناسبة، مع الاخذ بعين الاعتبار احتياجات المستخدم عند تطوير كل التكنولوجيات الداعمة.

وأكد على ضرورة الاستثمار في البحث والتطوير فيما يخص التكنولوجيات الداعمة للشمول الرقمي لجميع الفئات.

وأشار إلى أهمية دعم التعاون مع الاكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات لذوى الاعاقة ومع اصحاب المصالح المختلفة حيث يوجد بمصر عدد كبير من ذوى الاحتياجات الخاصة يصل الي 15 مليون نسمه.

كما طالب بضرورة العمل علي تحديات البحث والتطوير ومنها قضايا الملكية الفكرية وتطوير واختبار النماذج الاولية والتعامل مع المستخدمين النهائيين، بالإضافة إلى ضرورة الاستفادة من الموجة القادمة تكنولوجيات العالم الافتراضي في بيئة الاعمال(الواقع المعزز و الميتا فيرس)، والعمل علي سياسات نشر وتقييم التكنولوجيا الداعمة ونفاذ التكنولوجيا لجميع الفئات.