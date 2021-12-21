السكة الحديد: تحديث عربات 7 قطارات بدءا من غد الأربعاء

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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل تركيب 7 قطارات على الخطوط المختلفة اعتبارًا من غد الأربعاء، باستبدال العربات الحالية القديمة بأخرى حديثة درجة "تحيا مصر"، في إطار خطة تحديث أسطول العربات والجرارات التي تستهدف زيادة معدلات السلامة والأمان.

وأوضحت الهيئة أنه بدءًا من غد الأربعاء سيتم تعديل تركيب قطار 750 ركاب إدفو/ أسوان بعدد 5 عربات محسنة "تحيا مصر" بنفس جدوله الحالي، وتعديل تركيب قطار 204 ركاب المطرية/ المنصورة بعدد 6 عربات محسنة "تحيا مصر" بنفس جدوله الحالي.

وذكرت أنه سيجري استبدال عربات قطاري 892 و889 ركاب شربين/ دمنهور، بـ6 عربات محسنة "تحيا مصر" بنفس جدولهم الحالي، وقطارات 240/ 237/ 232 ركاب الزقازيق/ طنطا بعدد 7 عربات محسنة "تحيا مصر" بنفس جدولهم الحالي.

وأضافت الهيئة أنها تنفذ خطة تطوير شاملة لتحسين خدماتها المقدمة لجمهور الركاب، تشمل تحديث الأسطول ونظم الإشارات وتركيب البوابات الإلكترونية وتأهيل وتدريب العنصر البشري بما يحقق أفضل مستويات الأمان والسلامة.