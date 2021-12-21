 موديرنا تجري محادثات لعقد شراكة طويلة الأمد مع سويسرا - بوابة الشروق
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موديرنا تجري محادثات لعقد شراكة طويلة الأمد مع سويسرا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 - 2:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 - 2:46 م

أعربت شركة موديرنا الأمريكية، عن رغبتها في الدخول في شراكة طويلة الأمد مع سويسرا، تلتزم بموجبها الدولة بشراء كمية معينة من اللقاحات التي تنتجها الشركة، وفقا لما قاله الرئيس التنفيذي لموديرنا، ستيفان بانسل في مقابلة مع صحيفة تاجس انزيجر.

وفي المقابل، تلزم الشراكة شركة موديرنا بتوفير الإمدادات بشكل سريع لسويسرا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن شركة موديرنا ترغب في تعميق العلاقة مع سويسرا، على غرار ما فعلته بالفعل مع كندا وأستراليا.

وقال بانسل: "نرغب في استثمار يشمل الخبراء في سويسرا وتطوير لقاحات في مختبرات المستشفيات والجامعات هناك، وأود أيضا إجراء المزيد من التجارب السريرية في سويسرا".

وأشار إلى أنه لا داعي للقلق من ناحية سويسرا بشأن النقص في الجرعات المعززة من لقاحات كورونا.

وتجري موديرنا اتصالات مع الحكومة السويسرية بشكل أسبوعي تقريبا.

 
 

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