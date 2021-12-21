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بدأ تشغيل ثالث مفاعل نووي في محطة أولكيليوتو للطاقة النووية، بعد إرجاء لأكثر من عقد.

وأعلنت الشركة المشغلة تيوليسودين فويما اويج تشغيل المفاعل أولكيليوتو 3 الساعة الثالثة واثنتين وعشرين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي (0122 بتوقيت جرينتش) اليوم الثلاثاء.

يتم الآن رفع مستوى الكهرباء تدريجيا قبل توصيل المفاعل بالشبكة الوطنية كما هو مخطط في نهاية يناير المقبل.

ومن المتوقع أن يعمل المفاعل بكامل طاقته في يونيو المقبل، عندما يلبي 14% من إجمالي احتياجات الكهرباء في فنلندا.

وتحدثت هيئة الإذاعة الفنلندية عن " يوم تاريخي للطاقة النووية الفنلندية".

وتعد أولكيليوتو واحدة من ضمن محطتي طاقة نوويتين في فنلندا، وتقع المحطة في الساحل الغربي لفنلندا على بعد 250 كيلومترا جنوب غرب هلسنكي.

ويذكر أنه كان من المقرر بدء تشغيل مفاعل أولكيليوتو 3 عام 2009، ولكن حدثت تأجيلات متكررة وزيادات في تكاليف البناء.