السفارة السعودية بأمريكا: الإرهابي المحتمل ليس سعوديا

أكدت السفارة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الشخص الذي قبضت عليه السلطات الأمريكية في ولاية أريزونا، أواخر الأسبوع الماضي، ووصفته بالإرهابي المحتمل "ليس مواطنا سعوديا".

وذكرت السفارة السعودية عبر حسابها في تويتر، أنها تواصلت "مع السلطات الأمريكية ذات الصلة بهذا الشأن"، مؤكدة أن الشخص المذكور على أنه إرهابي محتمل "ليس مواطنا سعوديا"، وفقا لموقع "العربية نت" اليوم الثلاثاء.

وأضافت :"سنواصل التنسيق مع الحكومة الأمريكية، وتقديم أي حقائق حول هذا الموضوع".

وكان مسؤولو دوريات الحدود الأمريكية أعلنوا القبض على "إرهابي محتمل" ، وذكروا أنه سعودي الجنسية وله صلات بـ"أشخاص يمنيين" تتابعهم السلطات.