 «نوفافاكس» تتوقع الحصول على بيانات بشأن فعالية اللقاح ضد أوميكرون - بوابة الشروق
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«نوفافاكس» تتوقع الحصول على بيانات بشأن فعالية اللقاح ضد أوميكرون

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 - 11:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 - 11:31 م

قال الرئيس التنفيذي لشركة "نوفافاكس" الأمريكية ستانلي إريك إنه يتوقع الحصول على بيانات بشأن فعالية اللقاح ضد المتحور أوميكرون خلال أيام.

وأضاف إريك، اليوم الثلاثاء، في مقابلة مع تليفزيون بلومبرج، أن "نوفافاكس" تعمل من أجل تحديد مدى فعالية اللقاح الذي يعتمد على تقنية أقدم من تقنية الحمض النووي الريبي الناقل، ضد المتحور الجديد أوميكرون سريع الانتشار.

ومهدت وكالة الأدوية الأوروبية أمس الإثنين الطريق لاستخدام لقاح "نوفافاكس"، ليصبح من الممكن تداوله في أسواق الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يتسارع فيه انتشار المتحور أوميكرون، حيث اتخذت العديد من الدول خطوات لتقييد النشاط الاقتصادي في محاولة لإبطاء انتشار الفيروس.

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