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ارتفاع حصيلة قتلى انفجار خزان وقود في هايتي إلى 90 شخصا

بورت أوبرس - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 - 9:31 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 - 9:31 ص

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار خزان شاحنة مليئة بالوقود في مدينة كاب هايتيان الساحلية بشمال هايتي إلى 90 قتيلاً، ونقلت صحيفة "هاييتي ليبر" المحلية عن نائب رئيس بلدية كاب هايتيان باتريك ألمونور أن العدد قد يرتفع للأسف بسبب الإصابات الخطيرة التي لا تزال في المستشفى.

وكانت آخر حصيلة معلنة يوم الأربعاء الماضي عندما توفى 75 شخصًا على الأقل، منهم 60 في موقع الانفجار و15 في المستشفى، وأصيب 48 بحروق، بينما احترق 20 منزلاً، ووقع الحادث الأسبوع الماضي عندما انقلبت شاحنة مليئة بالوقود على الطريق، وهرع العشرات لجمع الوقود المتسرب مما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.


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