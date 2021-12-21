الخارجية السودانية تشكر مصر على وقوفها إلى جانب السودان عبر العصور

أعرب عبد الله عمر بشير، وكيل وزارة الخارجية السودانية، عن الشكر لمصر على وقوفها إلى جانب السودان عبر العصور، مؤكدًا الشروع في تنفيذ مصفوفة القضايا ونقاط التعاون المشتركة وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة فور إعلان تشكيل الحكومة الجديدة.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان صحفي، أن بشير استقبل اليوم، سفير مصر لدى السودان السفير حسام عيسى، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث الطُرق المُمكنة لدعم الفترة الانتقالية.

وأكّد السفير حسام عيسى، دعم مصر الثابت للسودان ورغبتها في تعزيز التعاون معه في كل المجالات، وتنسيق المواقف وتبادل الدعم في المحافل الدولية، مشددًا في ذات الوقت استمرار دعم الحكومة المصرية للسودان في عملية الانتقال، مع التركيز على المشروعات الاستراتيجية للوصول لمرحلة التكامل، لاسيما مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، وزيادة الإمداد الكهربائي للسودان من 70 إلى 300 ميجاوات، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع السكة الحديد الرابط بين السودان ومصر، ومجالات التنمية العمرانية عموما والتدريب وتنفيذ إنشاء مزرعة نموذجية للإنتاج الحيواني بين البلدين.

وناقش اللقاء أيضًا، أهمية عودة السودان إلى الاتحاد الإفريقي وضرورة تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين في جميع المحافل الدولية والإقليمية.