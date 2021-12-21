محتجون في كابول يطالبون أمريكا بالإفراج عن الأصول المصرفية المجمدة

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نظم عدد من الأشخاص في كابول اليوم الثلاثاء، مظاهرة لمطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بالافراج عن الاصول المصرفية المجمدة المملوكة لأفغانستان، ومنع الانهيار الاقتصادي للبلاد.

وأظهرت مقاطع فيديو مئات الأشخاص يتجهون نحو مجمع السفارة الأمريكية الخالي في كابول، وهم يرفعون شعارات مكتوب عليها " أعطونا أموالنا المجمدة"و"دعونا نأكل".

وردد المتظاهرون الموالون لطالبان "الموت لأمريكا".

ويشار إلى أن وجود أكثر من 9 مليارات دولار من البنك المركزي الأفغاني مجمدة خارج أفغانستان، بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة في أغسطس الماضي مما أدى لانسحاب فوضوي للقوات الدولية.

وتعاني حكومة طالبان ماليا، ولا تملك القدرة على توفير الخدمات الأساسية.

ويتداعى الاقتصاد الأفغاني، وقد فقد الملايين من الأفغان مصادر رزقهم.

ويشار إلى أنه لم تعترف بعد أي دولة بنظام طالبان.

ويعتقد المراقبون، أن طالبان تستخدم تجويع الأفغان ليس فقط لابتزاز المال من دول أخرى، ولكن أيضا للحصول على الاعتراف بنظامهم.