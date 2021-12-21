قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن نحو 20 ألفًا و33 سفينة بإجمالي حمولات 1.23 مليار طن، عبرت قناة السويس منذ يناير الماضي وحتى اليوم، محققة إيرادات 6.1 مليار دولار.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، وفد لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ برئاسة خالد سعيد، رئيس اللجنة، بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية؛ للوقوف على المستجدات الخاصة بالمشروعات التنموية لقناة السويس.

وأضاف ربيع، أن قناة السويس تخطو بخطى ثابتة نحو تحقيق استراتيجيتها الطموحة للتطوير، وهو ما بدأت الهيئة في جنى ثماره من خلال تزايد حصيلة الإيرادات المحققة خلال العام الجاري لمستوى غير مسبوق على الرغم من التحديات المختلفة.

وأعرب عن تقديره للدور المنوط باللجنة في متابعة تنفيذ المشروعات القومية بمجالات الإسكان والنقل ومناقشة رؤى التطوير المتعلقة بهذه القطاعات الاقتصادية الهامة، مؤكدًا حرص الهيئة على تحقيق التواصل الفعال مع اللجنة والاستفادة مما تطرحه من مقترحات بنائه.

وأوضح أن استراتيجية التطوير بالهيئة تعتمد بشكل كبير على استمرار مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة بإنشاء سلسلة من الجراجات على القناة الجديدة، بالإضافة لتطوير الجراجات الموجودة على القناة الأصلية، بما يسمح بزيادة قدرة القناة على مواجهة حالات الطوارئ المحتملة.

وأكد أن ذلك يتم بالتوازي مع تطوير16 محطة مراقبة موجودة على طول القناة، فضلا عن تكثيف العمل بمشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة والذي سيسمح بزيادة عامل الأمان الملاحي وتحسين الملاحة في هذا القطاع.

ولفت إلى أن استراتيجية التطوير تمتد لتشمل تحديث وتطوير الأسطول البحري للهيئة، والحفاظ على أصول الهيئة وزيادة ربحية شركاتها وتعظيم الاستفادة منها، فضلًا عن تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي في كافة معاملات الهيئة وخدماتها.

وتابع أن قطاع النقل البحري يعد أحد القطاعات التي تأثرت بصورة كبيرة من تداعيات أزمة فيروس كورونا، حيث نجحت الهيئة في التعامل معه من خلال تبني حزمة من السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة والتي نجحت في احتواء الأزمة وجذب خطوط ملاحية جديدة، فضلًا عن الحفاظ على معدلات العبور بالقناة وحصد العديد من الإشادات الدولية.

واستعرض ربيع، الجهود التي بذلتها الهيئة خلال أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، وأبرز الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لضمان تعويم السفينة بنجاح دون أية خسائر تلحق بالسفينة وطاقمها أو بالبضائع المحمولة عليها، وهو ما أعطى دلالة قوية عن أهمية قناة السويس.

ووجه رسالة طمأنة لنواب لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ بشأن قيام الهيئة بالمتابعة الدورية ودراسة كافة المشروعات الخاصة بالنقل البحري عالميا، والعمل على تحسين الخدمات الملاحية بالقناة لتعزيز تنافسيتها.

من جهته، أشاد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ النائب خالد سعيد، بمعدلات الأداء الخاصة بقناة السويس ونجاحها في تخطي العديد من التحديات والأزمات على مدار الفترة الماضية، مؤكدًا الأهمية المحلية والدولية للقناة باعتبارها أحد الروافد الاقتصادية الهامة للدخل القومي وشريان رئيسي لحركة التجارة العالمية المارة من الشرق إلى الغرب.

وبدوره، وجه النائب محمد عبده اللمعي الشكر والتقدير لكافة العاملين بالهيئة، معربًا عن تقديره لكافة الجهود التي بذلتها الهيئة لتخطي أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN بنجاح وهو الأثر الذي لمسة من خلال انطباعات الخطوط الملاحية عن الأزمة.

وعقب اللقاء، قام وفد لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ بجولة ميدانية شملت جولة بحرية في قناة السويس الجديدة تلاها زيارة أنفاق الإسماعيلية تحيا مصر.