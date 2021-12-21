بلنسية يعبر ليفانتي في مواجهة مثيرة بالدوري الإسباني

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اقتنص فريق بلنسية فوزا مثيرا من ملعب مضيفه ليفانتي 4 /3 مساء الاثنين في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإسباني.

وتقدم ليفانتي بهدفين عن طريق خوسيه كامبانيا وروجر مارتي في الدقيقتين 21 و24 ثم رد جونزالو جويديس بهدف لبلنسية قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول.

وانقلبت الأمور تماما لصالح بلنسية في الشوط الثاني حيث أضاف كارلوس سولر باراجان هدفين في الدقيقتين 50 و72، جاء أولهما من ضربة جزاء .

وأكد جويديس أحقية بلنسية في الفوز بتسجيله الهدف الرابع قبل خمس دقائق من النهاية ثم رد إينيس بردهي بالهدف الثالث لليفانتي في الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد بلنسية إلى 28 نقطة في المركز السابع وظل ليفانتي في المركز العشرين الاخير برصيد ثمان نقاط.