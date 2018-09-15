تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بسوق العبور للجملة.

وجاءت أسعار الخضروات المتداولة، على النحو التالى:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 2 إلى 5 جنيهات.

وارتفع البصل 60 قرش ليتراوح بين 2 إلى 2.75 جنيه.

وارتفعت أسعار الكوسة 50 قرش لتتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.

واستقرت الفاصولياء لتتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

واستقر سعر الباذنجان البلدى ليترواح بين 1.5 إلى 4 جنيهات.

واستقر سعر الفلفل الرومي ليتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.

واستقر الفلفل الحامي ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

وارتفعت أسعار الملوخية 50 قرش لتتراوح بين 2.5 إلى 6.5 جنيه.

واستقر سعر الخيار البلدى ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

واستقرت البامية لتتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالى:

استقر البرتقال البلدي ليتراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه.

واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 2.5 إلى 5 جنيهات.

واستقر الليمون البلدي ليتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

واستقر سعر التين البرشومي ليتراوح بين 5 إلى 13 جنيها.

واستقرت الجوافة لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

وارتفعت أسعار الرمان جنيها واحدا لتتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

واستقرت أسعار الفراولة ليتراوح بين 8 إلى 12 جنيها.

واستقرت أسعار الكانتالوب لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، وتخضع للزيادة في محال الخضراوات والفاكهة وأسواق التجزئة بمختلف المحافظات.