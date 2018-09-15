تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بسوق العبور للجملة.
وجاءت أسعار الخضروات المتداولة، على النحو التالى:
استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.
واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 2 إلى 5 جنيهات.
وارتفع البصل 60 قرش ليتراوح بين 2 إلى 2.75 جنيه.
وارتفعت أسعار الكوسة 50 قرش لتتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.
واستقرت الفاصولياء لتتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.
واستقر سعر الباذنجان البلدى ليترواح بين 1.5 إلى 4 جنيهات.
واستقر سعر الفلفل الرومي ليتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.
واستقر الفلفل الحامي ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.
وارتفعت أسعار الملوخية 50 قرش لتتراوح بين 2.5 إلى 6.5 جنيه.
واستقر سعر الخيار البلدى ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.
واستقرت البامية لتتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.
وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالى:
استقر البرتقال البلدي ليتراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه.
واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 2.5 إلى 5 جنيهات.
واستقر الليمون البلدي ليتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.
واستقر سعر التين البرشومي ليتراوح بين 5 إلى 13 جنيها.
واستقرت الجوافة لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
وارتفعت أسعار الرمان جنيها واحدا لتتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.
واستقرت أسعار الفراولة ليتراوح بين 8 إلى 12 جنيها.
واستقرت أسعار الكانتالوب لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
وتعتبر تلك الأسعار جملة، وتخضع للزيادة في محال الخضراوات والفاكهة وأسواق التجزئة بمختلف المحافظات.