 تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم - بوابة الشروق
الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 11:32 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الإعلان عن تطعيم الأطفال من سن 12 عاما بلقاح فايزر.. هل ستتحرك لتلقيح أبنائك؟
النتـائـج تصويت

تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

أميرة عاصي
نشر في: الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 - 11:21 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 - 11:21 ص

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بسوق العبور للجملة.

وجاءت أسعار الخضروات المتداولة، على النحو التالى:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.
واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 2 إلى 5 جنيهات.
وارتفع البصل 60 قرش ليتراوح بين 2 إلى 2.75 جنيه.
وارتفعت أسعار الكوسة 50 قرش لتتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.
واستقرت الفاصولياء لتتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.
واستقر سعر الباذنجان البلدى ليترواح بين 1.5 إلى 4 جنيهات.
واستقر سعر الفلفل الرومي ليتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.
واستقر الفلفل الحامي ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.
وارتفعت أسعار الملوخية 50 قرش لتتراوح بين 2.5 إلى 6.5 جنيه.
واستقر سعر الخيار البلدى ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.
واستقرت البامية لتتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالى:

استقر البرتقال البلدي ليتراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه.
واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 2.5 إلى 5 جنيهات.
واستقر الليمون البلدي ليتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.
واستقر سعر التين البرشومي ليتراوح بين 5 إلى 13 جنيها.
واستقرت الجوافة لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
وارتفعت أسعار الرمان جنيها واحدا لتتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.
واستقرت أسعار الفراولة ليتراوح بين 8 إلى 12 جنيها.
واستقرت أسعار الكانتالوب لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، وتخضع للزيادة في محال الخضراوات والفاكهة وأسواق التجزئة بمختلف المحافظات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك