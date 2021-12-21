رئيس مجلس «الطرق الصوفية» يشيد باهتمام الرئيس السيسي بترميم مساجد ومقامات آل البيت

أعرب رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية الدكتور عبد الهادى القصبى عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على اهتمامه بتجديد وتطوير وترميم مساجد ومقامات آل البيت وقطاع المساجد كافة، مشيدا بتوجيهات الرئيس السيسي أمس الأثنين، فى اجتماعه لمتابعة موقف ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت خاصةً سيدنا الحسين والسيدة نفيسة والسيدة زينب موجها بأن يتم تطوير الأضرحة بشكل متكامل مع الخدمات والمرافق المحيطة بمواقعها والطرق والميادين والمداخل المؤدية لها".

وقال المستشار الاعلامى للمشيخة العامة للطرق الصوفية أحمد قنديل إن شيخ مشايخ الطرق الصوفية أكد - في بيان - أن المشيخة حريصة على تجديد وتطوير مقامات أل البيت وأن اهتمام المشيخة تتوافق مع توجيهات الرئيس السيسي ، بالاهتمام بمساجد آل البيت وأضرحة الأولياء الصالحين فى إطار مشروعات متكاملة بالإضافة تطوير الميادين والشوارع المؤدية إلى تلك المساجد من خلال بنية تحتية.

وأشاد الدكتور القصبي بتوقيع بروتوكول مؤسسة( مساجد ) والمعنية بتطوير مساجد آل البيت ، ضمن وفد رفيع المستوى من المشيخة العامة للطرق الصوفية حيث تم توقيع البروتوكول بين مؤسسة مساجد والمشيخة العامة للطرق الصوفية ووزارة الأوقاف ونقابة الأشراف حيث تساهم مؤسسة مساجد للتطوير بمبلغ 150 مليون جنيه مبدئيا في عملية التطوير والتي ستشمل كل أرجاء مسجد مولانا الامام الحسين من أرضيات وحوائط وأسقف، كذلك معالجة الأساسات والتربة المحيطة بالمسجد بالإضافة إلى تحديث كل الأنظمة من الكهرباء والمياه والصرف والتكييف وأنظمة المراقبة بالكاميرات وأنظمة الإنذار ومكافحة الحريق وتزويد المسجد داخليا وخارجيا بأحدث أنظمة الصوت، كما أن مؤسسة مساجد ستكون مسؤولة عن التشغيل والصيانة والنظافة بمسجد مولانا الامام الحسين بعد انتهاء أعمال التطوير وذلك باستخدام الأساليب الحديثة والمتقدمة في التحكم في أنظمة ومرافق المسجد والوصول إلى أعلى معدلات الحفاظ على معدلات التشغيل داخله، وكذلك تطبيق أعلى معايير النظافة المعمول بها عالميًا والتي تساهم في الحد من انتشار الأوبئة والأمراض وتحافظ على الصحة العامة.

وقال رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية في ختام بيانه هدفنا توثيق تاريخ آل البيت فى مصر من الأولياء والصالحين حتى تكون مرجعا علميا وصالحا للبحوث العلمية .