ارتفاع مبيعات كرنفال كورب لتشغيل سفن الركاب خلال الربع الأخير

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أعلنت شركة تشغيل سفن الركاب الأمريكية البريطانية كرنفال كورب اليوم الاثنين تسجيل خسائر بقيمة 26ر2 مليار دولار بما يعادل 31ر2 دولار للسهم الواحد خلال الربع الأخير من العام، رغم زيادة إيراداتها بشدة.

وذكرت الشركة أن خسائرها خلال الربع الأخير من العام الماضي كانت 22ر2 مليار دولار بما يعادل 41ر2 دولار للسهم الواحد.

في الوقت نفسه زادت إيرادات الشركة خلال الربع الأخير من العام الحالي بنسبة 4200% سنويا إلى 29ر1 مليار دولار مقابل 30 مليون دولار فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضي والذي شهد توقف شبه كامل لأنشطة الشركة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.