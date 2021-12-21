وزير التعليم عن نظام امتحانات الثانوية العامة: لا حديث قبل التيرم الثاني

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه الحديث عن نظام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام سيكون بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الثلاثاء، أي تفاصيل إضافية لنظام الامتحانات سيتم الإعلان عنها في الأسابيع الثلاثة الأولى من الفصل الدراسي الثاني.



وأوضح أنه يجب التحضير والمذاكرة للامتحانات التي وصفها بأنها لن تشهد جديدًا.



وأشار الوزير إلى أن امتحانات العام الماضي شهدت اتخاذ قرار بعدم وضع أسئلة مقالية وذلك بسبب أن التصحيح كان إلكترونيًّا، وبالتالي لم تكن هناك إمكانية لأسئلة مقالية.



وتابع: "البعض توقع أن هذا الشكل سيكون هو المستقبل.. أيًّا كان شكل الامتحان يجب التركيز على التعلم .. لا يجب التعلم بناء على شكل الامتحان".



ودعا أولياء الأمور والطلبة بعدم المطالبة بالحذف والتخفيف لأن ذلك يؤثر على الهدف الرئيسي من التعلم.