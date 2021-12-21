البرازيل تشترط التطعيم أو التعافي من كورونا لدخول البلاد

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قيدت البرازيل الوافدين الدوليين إلى البلاد، مشترطة أن يكونوا قد تم تطعيمهم ضد كوفيد-19 أو تعافوا منه.

وقالت الحكومة في أمر صدر يوم الاثنين يحدد القواعد الجديدة التى تسري على الفور، إنه يتعين على الوافدين أيضا أن يظهروا اختبارا سلبيا لكوفيد - 19.

ويجب على المسافرين تقديم دليل على التطعيم لشركة الطيران قبل الصعود إلى الرحلات الجوية المتجهة إلى البرازيل.

ورفضت الحكومة البرازيلية مؤخرا تنفيذ شروط الدخول هذه ولكنها تتبع الآن حكما أصدرته المحكمة الاتحادية العليا للبلاد في برازيليا .

كما أوصت وكالة الصحة في البلاد (أنفيسا) باتخاذ هذه الاجراءات .

وتم تسجيل أكثر من 22 مليون إصابة بفيروس كورونا في البرازيل التي يبلغ عدد سكانها 210 ملايين نسمة.

وتوفي حوالي 618 ألف شخص بكوفيد-19 في البلاد لتأتي بعد الولايات المتحدة من حيث عدد أعلى حصيلة وفيات في العالم.

وبدأت البرازيل حملة التطعيم في كانون ثان/يناير، وشهدت انخفاضا حادا في الوفيات مع تقدم تلك الحملة. وتلقى أكثر من 66% من السكان تطعيما كاملا.