صحيفة بريطانية: جونسون لا يستعد لفرض أي قيود إضافية لمواجهة كورونا

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ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون لا يستعد لإعلان قيود أخرى في مواجهة جائحة كوفيد -19.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن رئيس الوزراء يستضيف اجتماعا افتراضيا لمجلس الوزراء، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وتدرس الحكومة البريطانية حاليا ضرورة فرض قيود إضافية في المملكة على خلفية تنامي الإصابات بـ"أوميكرون".

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد إن الحكومة "لا تزال بانتظار معلومات أكثر دقة حول خصائص هذه السلالة"، لكنه حذر من أن التمهل في اتخاذ إجراءات احترازية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

وأعلنت بريطانيا يوم الاثنين تسجيل 12 وفاة بمتحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا.

وقال دومينيك راب نائب رئيس الوزراء البريطاني لإذاعة "تايمز"، إن 12 شخصا توفوا متأثرين بإصابتهم بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وأضاف أن 104 يعالجون في المستشفيات الآن من الإصابة بـ"أوميكرون".

وكانت بريطانيا أعلنت الأحد تسجيل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بـ"أوميكرون" في المملكة المتحدة إلى 37101 إصابة.