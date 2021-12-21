دول شمال أوروبا: النشاط الروسي على الحدود الأوكرانية مثير للقلق

أعربت دول شمال أوروبا عن قلقها إزاء تصرفات روسيا على الحدود مع أوكرانيا.

وكتب وزراء دفاع دول الشمال الأوروبي في بيان مشترك نُشر اليوم الثلاثاء، أنهم يتابعون أحدث التطورات في أوكرانيا وما حولها بقلق بالغ.

وتشمل المنطقة دول فنلندا والسويد والنرويج والدنمارك وأيسلندا.

وجاء في البيان، الذي نشرته وزارة الدفاع الفنلندية عبر الإنترنت، أن "النشاط العسكري الروسي في الآونة الأخيرة، ولا سيما التعزيز العسكري الاستثنائي على طول الحدود الأوكرانية، هو تطور مثير للقلق، والذي يحتمل أن يكون له تأثير يزعزع استقرار بيئتنا الأمنية المشتركة".

وقال الوزراء، إن دول الشمال الأوروبي مستمرة في دعم وحدة الأراضي الأوكرانية وسيادة أوكرانيا، وحقها في تحديد مسار سياستها الخارجية والأمنية بدون تدخل خارجي.