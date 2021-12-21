قناة العربية: عودة الدبيبة إلى عمله كرئيس للحكومة الليبية

كشفت مصادر لفضائية «العربية» عن عودة عبدالحميد الدبيبة، إلى عمله كرئيس للحكومة الليبية، وذلك حسبما أفادته القناة في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

وبحسب وسائل إعلام ليبية، حضر المرشح الرئاسي عبد الحميد الدبيبة، أمس الاثنين، احتفالية في مدينة مصراتة لما يعرف بعملية البنيان المرصوص ألقى خلالها كلمة باسم رئيس حكومة تسيير الأعمال وذلك بالرغم من حضور رئيس الحكومة المكلف رمضان بوجناح، وهو ما يؤكد مواصلته لممارسة مهامه ويعد مخالفا لقوانين الترشح.

ويذكر أن «الدبيبة» قد قدم اوراق ترشحه للمفوضية العليا للانتخابات في 21 من نوفمبر الماضي بالرغم من عدم توقفه عن مهام عمله كرئيس للحكومة وهو ما يعد مخالفا للمادة 12 من قانون انتخاب رئيس الدولة على أن يتوقف كل مرشح عن عمله قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات.