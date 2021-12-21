 الاحتلال الإسرائيلي يقتحم منطقة أبو كير في بيت لحم ويهدم منزلا قيد الإنشاء - بوابة الشروق
الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 11:32 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الإعلان عن تطعيم الأطفال من سن 12 عاما بلقاح فايزر.. هل ستتحرك لتلقيح أبنائك؟
النتـائـج تصويت

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم منطقة أبو كير في بيت لحم ويهدم منزلا قيد الإنشاء

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 - 11:22 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 - 11:22 ص

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا قيد الانشاء، في بلدة نحالين غرب بيت لحم، وذلك حسبما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأفاد نائب رئيس بلدية نحالين هاني فنون، خلال تصريحات للوكالة، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت منطقة «أبو كير» شرق البلدة، وأغلقتها، ومنعت وصول المواطنين اليها، وشرعت بهدم منزل المواطن عاطف جميل يوسف النيص، المكون من طابقين، مساحة كل واحد (80 مترا مربعا).

وأضاف رئيس بلدية نحالين، أن مواجهات اندلعت في الموقع بين المواطنين وجنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الغاز والصوت.

يذكر أن سلطات الاحتلال صعّدت خلال الشهر الجاري من اجراءاتها التعسفية بحق سكان نحالين، وتم هدم 3 غرف زراعية في منطقتي «الصليب» و«خلة العدس» شرق وشمال البلدة، إضافة الى اخطار بهدم مزرعة لتربية الابقار والمواشي مساحتها حوالي (500 متر مربع)، عدا عن تسليم اخطارات بوقف البناء في منازل وغرف زراعية أخرى.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك