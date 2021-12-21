وكيل صحة بالقليوبية يتفقد أعمال التطوير بمنشآت شبين القناطر الصحية

تطوير شامل ورفع كفاءة 28 من منافذ الصحة بمركز شبين القناطر ضمن مبادرة حياه كريمة

قام الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بالمرور على المنشآت الصحية بقرية كفر الدير وقرية تل بني تميم التابعة لشبين القناطر، مشيرا إلى إنشاء مركز طبي متكامل حسب معايير منظومة التأمين الصحي الشامل.

استهل وكيل الصحة الجولة بتفقد أعمال الهدم لإعادة بناء الوحدة الصحية بمنشأة الكرام ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والوقوف علي آخر المستجدات بها.

يأتي ذلك في إطار اهتمامات الدولة بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والإرتقاء بالمنظومة الصحية بقري الريف المصري.

وخلال الجولة، تفقد أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وتابع سير عمل الفرق الطبية وتم التأكد من تطعيم الأطفال في الفئة العمرية من سن يوم وحتى ٥ سنوات، ووضع العلامات الإرشادية، وعمل الفرق المتحركة من منزل لمنزل وفقا للخطة الموضوعة، لتحقيق المستهدف المطلوب.

وأكد عبدالغني أن المبادرة الرئاسية حياه كريمة جاءت لتطوير الريف المصري وتمثل شهادة ميلاد جديده للقرى، وتهدف إلى تحسين جوده حياة المواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي لهم، وتمكينهم من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وخلق حاله من الثقة بين المواطن والدولة التي أخذت علي عاتقها النهوض بالريف المصري وتحسين الظروف المعيشية لقاطنيه.

وأوضح وكيل الصحة بأنه جاري تطوير شامل ورفع كفاءة عدد ٢٨ من منافذ الصحة بمركز شبين القناطر، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكداً بأن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين.