الرئيس التونسي يعرب عن تقديره لجهود رجال الجيش في مواجهة جائحة كورونا

كلَّف الرئيس التونسي قيس سعيد وزير الدفاع الوطني عماد مميش بإبلاغ تقديره لكل ضباط ورجال الجيش على ما يبذلونه من جهود لا فقط في المجال العسكري، ولكن أيضا في عدة مجالات أخرى، خاصة في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19).

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية أن ذلك جاء خلال استقبال سعيد مساء اليوم /الاثنين/ بقصر قرطاج لوزير الدفاع الوطني، حيث تم تخصيص اللقاء لمتابعة سير عمل المؤسسة العسكرية، والتعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، فضلًا عن الدفاع عن حرمة الوطن.

يُذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد كلَّف إدارة الصحة العسكرية بمهمة تسيير الأزمة الصحية في البلاد، عقب إقالة وزير الصحة فوزي المهدي، وسط تفاقم جائحة فيروس كورونا.