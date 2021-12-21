مسؤول روسي: روسيا تريد التأكد من اعتراف الاتحاد الأوروبي بنظام ضريبة الكربون الذي تطوره

ترغب روسيا في التأكد من أن نظام ضريبة الكربون الذي تطوره، معترف به من جانب الاتحاد الأوروبي وغيره من الشركاء التجاريين الرئيسيين، بحسب ما قاله نائب وزير المالية، أليكسي سازانوف، ونقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء.

وقال في مقابلة إن "وزارة المالية ترى أن تطوير نظام لتجارة حصص الكربون، سيكون الخيار الأفضل"، مضيفا "أننا لا نحتاج إلى البدء من الصفر، لقد تم بالفعل تطوير ممارسات عالميا، وذلك في أوروبا والصين على سبيل المثال، وهو الأمر الذي من الممكن اعتباره أساسا".

ويعد التأكد من أية حصص قد تتبناها روسيا، مقبولة دوليا، أمرا مهما للغاية، لأن النظام سيسمح للشركات الروسية بالمطالبة بالائتمان بموجب الرسوم الحدودية المقررة في الاتحاد الأوروبي.

وتشير التقديرات إلى أن تكلفة ذلك بالنسبة لروسيا سوف تصل إلى 4ر3 مليار دولار سنويا بداية من عام 2026.