أيسلندا تشدد القيود لمكافحة وباء كورونا وسط تزايد الإصابات

شددت أيسلندا التدابير لوقف تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، بعد أن وصلت الإصابات اليومية إلى مستوى قياسي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزير الصحة ويلوم ثور ثورسون قوله، اليوم الثلاثاء، إن حكومة الجزيرة الواقعة في شمال المحيط الأطلسي خفضت العدد المسموح به في التجمعات إلى 20 شخصا مقابل 50 شخصا حاليا.

وخفضت الحكومة العدد المسموح به في التجمعات الأكبر في حالة توفر إجراء الفحص السريع لاكتشاف إصابات كورونا إلى 200 شخص، مقابل 500 شخص حاليا.

وقالت رئيسة الوزراء كاترين جاكوبسدوتير للإعلام المحلي عقب اجتماع للحكومة: "نحن قلقون للغاية.. الغموض بشأن مدى فعالية اللقاحات ضد المتحور الجديد أوميكرون يدعو الحكومة إلى اتخاذ إجراء".

وخلال الوباء، لاقى الأيسلنديون الإشادة بتعاملهم مع الفيروس مع منح المواطنين قدرا أكبر من الحرية مقارنة بسكان الدول الأوروبية الأخرى دون تفشي العدوى.

ولكن الإصابات تتزايد حاليا بشكل متسارع، ما يثير التساؤل عما إذا كانت هذه الحرية يمكن أن تستمر.



