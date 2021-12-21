مؤتمر صحفي لموسيماني والشناوي اليوم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد الشناوي، قائد الفريق، اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة السوبر الإفريقي التي تجمع الأحمر بنظيره الرجاء المغربي.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر الصحفي في السادسة والنصف مساء اليوم في ملعب أحمد بن علي بالريان والذي يستضيف المباراة غدا الأربعاء.

كما يُعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والرجاء المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي اليوم الثلاثاء بأحد الفنادق في العاصمة القطرية الدوحة.

ويحضر الاجتماع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز، إداري الفريق بالإضافة إلى ممثلي الاتحاد الإفريقي ومراقب المباراة وطاقم التحكيم.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع الاتفاق على كافة النواحي التنظيمية المتعلقة بالمباراة والزي الذي سوف يرتديه كل فريق ومواعيد الوصول للملعب وتوقيت إجراء عمليات الإحماء.

وتضم قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي أفشة واحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود كهربا ومحمد شريف وحسام حسن وأحمد نبيل كوكا.