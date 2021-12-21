قال شعبان عبدالجواد مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، إنه الـ16 قطعة أثرية المستردة من إسبانيا وتعود لحقب زمنية مختلفة، وسترجع لأرض مصر قريبًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية "المحور"، مساء الاثنين، أنّ النيابة العامة ستصدر بيانًا تفصيليًّا لشرح تفاصيل وموعد وصول هذه الآثار، ومن ثم عرضها في أحد المتاحف المصرية.

وأشار إلى أنَّ الإدارة تعمل على رصد الآثار المصرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومطاردة المتورطين في تهريبها، لافتًا إلى أن البعض تسول له نفسه لتهريب الآثار المصرية خارج البلاد لكسب بعض الأموال، أو التنقيب عن الآثار لذات الغرض.

وأوضح أنّ قبل 1983 - عام تشريع قانون منع بيع الآثار المصرية للخارج - خرجت أعداد كبيرة من الآثار عن طريق الهبة أو البيع، فلجأ المتورطون في تهريب الآثار في الوقت الحالي لعرضها على صفحات التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أنَّ الوزارة تعمل على توعية المواطنين بشأن عملية التنقيب عن الآثار، من خلال المناهج التعليمية ووسائل الإعلام المختلفة، موضحًا أنه تم خلال العام الحالي استرجاع أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية.

وأشار إلى أنّ الوزارة ستنسق مع دار الإفتاء لإصدار فتوى صريحة لتحريم التنقيب عن الآثار بشكل غير شرعي، مضيفًا أن هناك خطة تعمل عليها الوزارة لاسترجاع جميع الآثار المهربة خارج مصر.