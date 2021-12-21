الإمارات: نسبة إشغال مصابي كورونا لأسرة المستشفيات أقل من 3%

أكدت حكومة الإمارات استقرار الوضع الصحي والطبي في جميع المستشفيات، موضحة أن أكثر من 55% من أسرة المستشفيات واسرة العناية المركزة في الدولة شاغرة، ونسبة إشغال الأسّرة الخاصة بمرضى كورونا لا تتعدى الـ3%، رغم ارتفاع أعداد الإصابات.

وقالت الدكتورة نورة الغيثي، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الإمارات، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية اليوم الثلاثاء، إن الإمارات اتبعت نموذجا فريدا من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لاحتواء الفيروس ومتحوراته لعدم تفشيه، من خلال تطوير إجراءات الفحص الطبي لاكتشاف الحالات المصابة، وعزلها في الأماكن المخصصة للعزل الصحي وتقديم العلاجات المناسبة لها.

وشددت على أن القِطاع الصحي يواصل جهوده بهدفِ الوصول إلى المناعة المجتمعية من خلال توفير اللقاحات للفئات المؤهلة لتلقي التطعيم، إذ وصلت نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 من إجمالي السكان إلى 100% في حين أن نسبة متلقي جرعتي اللقاح هي 91.5% من إجمالي إحصاء السكان المعتمد.



وأشارت إلى أن جميع القطاعات الصحية تعمل بأقصى طاقاتها لتحليل الوضع الوبائي محلياً وعالمياً وتأثير التغيرات ووضع السيناريوهات المتوقعة وطرق الاستجابة الفورية.