بايدن يقرر تقديم 500 مليون اختبار كورونا مجاني للأمريكيين

من المقرر أن يقوم الرئيس الامريكي، جو بايدن، بإرسال 500 مليون اختبار مجاني لفيروس كورونا، إلى منازل المواطنين الأمريكيين، بداية من الشهر المقبل، كما سيرسل فرقا من الجيش لدعم المستشفيات التي تواجه ضغطا شديدا بينما تواجه الولايات المتحدة وباء متجددا، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الثلاثاء.

وأفادت "بلومبرج" بأن بايدن سوف يعلن اليوم الثلاثاء، إجراءات جديدة لمحاولة السيطرة على الفيروس، وذلك بعد يوم من إعلان مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن معظم حالات كورونا الجديدة التي تم تسجيلها في الولايات المتحدة، كانت مصابة بمتحور "أوميكرون" الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب إفريقيا.

ويهدف بايدن إلى تعزيز اختبارات كورونا، وخدمات الرعاية في المستشفيات، واللقاحات، بدون فرض أي قرارات إغلاق جديدة.

وفي الوقت نفسه، قال مسؤول كبير في الإدارة الامريكية إن بايدن سيوجه أيضا تحذيرا قويا إلى غير الحاصلين على اللقاح، حيث سيخبرهم بأنهم معرضون للاصابة بمرض خطير أو للوفاة، بينما سيؤكد للأمريكيين الذين حصلوا على اللقاح، أنهم سيتمكنون من التجمع بأمان مع عائلاتهم خلال فترة العطلات.