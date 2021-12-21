ألمانيا: روبرت كوخ يوصي بفرض قيود قصوى على المخالطات

أوصى معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية بفرض "قيود قصوى على المخالطات" بسبب الوضع الحالي لوباء كورونا.

وكتب المعهد على موقع تويتر أنه ينبغي "البدء فورا" في هذا الإجراء واستمراره حتى منتصف الشهر المقبل مبدئيا.

وأضاف المعهد أن هناك حاجة إلى فرض "تدابير قصوى للوقاية من العدوى بالإضافة إلى حد أقصى من السرعة في تطعيم السكان".

وأوصى المعهد أيضا بقصر السفر على الرحلات الضرورية فقط، مشيرا إلى الحاجة إلى تكثيف التواصل مع السكان من أجل تفهم هذه التدابير.

كما أوصى المعهد في ورقة استراتيجية بعدة تدابير من بينها الغلق الفوري للمطاعم وتمديد عطلة عيد الميلاد لدور الحضانة النهارية وللمدارس.

وفي إشارة إلى متحور أوميكرون الجديد، وصف المعهد الوضع الحالي بأنه يمثل " موجة وبائية تأخذ بدايتها في ألمانيا في الوقت الراهن"، مضيفا أنه حتى لو كانت تلك الموجة في بدايتها في البلاد فإن النظرة إلى الخارج تُظهر بأنه يتعين "توقع أن هذا المتحور سيؤدي إلى موجة عدوى بديناميكية لم يتم رصدها بعد".