مسؤول حوثي يعلن خروج مطار صنعاء الدولي عن الجاهزية بعد استهدافه بغارات التحالف

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أعلن رائد جبل، وكيل الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد (الخاضعة لسيطرة الحوثيين)، مساء اليوم الإثنين ، خروج مطار صنعاء الدولي عن الجاهزية، "بعد استهدافه بشكل مباشر بعدد من الغارات من قبل طيران تحالف العدوان"، في إشارة إلى التحالف الداعم للشرعية.

ونقلت وكالة أنباء سبأ (التابعة للحوثيين)، عن جبل قوله "إن مطار صنعاء كان يقدم خدماته الملاحية لطائرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بكل مهنية وجهوزية فنية حسب الاشتراطات والمتطلبات الدولية المعمول بها في المطارات العالمية".

وأضاف جبل أن "تحالف العدوان بقيادة السعودية يهدف من خلال هذا الاستهداف إلى إعاقة المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب اليمني وعرقلة رحلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن".

واتهم جبل، التحالف "بتجاهل كل المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تجرم استهداف المطارات المدنية وفي مقدمتها اتفاقية شيكاغو".

وأشار وكيل الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد إلى أن "دول تحالف العدوان استهدفت منذ اليوم الأول مطار صنعاء ومنعت دخول أجهزة ومنظومات الاتصالات الخاصة به واليوم استهدفت المطار بشكل مباشر".

وطالب المسؤول الحوثي، الأمم المتحدة، بالتحرك الفوري لإيقاف هذا الاستهداف الذي وصفه بـ"الممنهج" والذي سيعيق تحركاتها، حسب قوله.