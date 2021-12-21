تونس تلزم مواطنيها بإبراز الجواز الصحي اعتبارا من الغد

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تبدأ السلطات التونسية غدا الأربعاء، بإلزام المواطنين بإبراز الجواز الصحي الذي يثبت استكمال التطعيم ضد فيروس كورونا في الأماكن العامة والخاصة وأماكن العمل.

ويبدأ تطبيق هذا الإجراء بموجب المرسوم الذي أصدره الرئيس قيس سعيد في وقت سابق لمنع تفشي موجة جديدة من الجائحة بجانب تدابير أخرى مشددة في المطارات والمعابر والحدود.

ويطال هذا الإجراء المؤسسات العمومية والخاصة والمقاهي والمطاعم والمنشآت السياحية.

ويتعين على كل شخص تجاوز سن 18 عاما إبراز الجواز الصحي. وطالبت السلطات الصحية من الأماكن المعنية تشديد المراقبة لفرض تطبيق الإجراء.

وقالت السلطات إنها ستمنح جوازات صحية للوافدين من الخارج أيضا الذين استكملوا التطعيم.

ويفرض المرسوم الرئاسي تعليق العمل لمن لم يتلقوا التطعيم في القطاعين العام والخاص لحين تقديم جواز التطعيم وخصم مدة التعليق من الأجور.

وتمكنت تونس من الحد من أعداد الوفيات والإصابات اليومية بفيروس كورونا إلى أدنى المستويات بعد موجة وبائية كاسحة في الصيف الماضي. لكن وزير الصحة حذر من فيروس أوميكرون المنتشر في الدول الأوروبية.

واستكمل أكثر من 5ر5 مليون شخص التطعيم في تونس (حوالي نصف سكان البلاد) فيما بدأت السلطات الصحية في تعميم الجرعة الثالثة المعززة.