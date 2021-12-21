شهادة تقدير لفيلم «النهاردة يوم جميل» في مهرجان السينمائيين الدولي بالمملكة المتحدة

حصل فيلم "النهاردة يوم جميل" للمخرجة نيڤين شلبي، على شهادة تقدير؛ لوصوله للتصفيات النصف نهائية لأحسن فيلم روائي طويل من مهرجان اتحاد السينمائيين الدولي بالمملكة المتحدة، في دورته الأولى، التي أقيمت في 11 ديسمبر الجاري، وهو الفيلم العربي الوحيد المشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان.

الفيلم يتناول عدة قضايا شائكة، أبرزها: الاغتصاب الزوجي، والتنمر، والسمنة المفرطة، والمراهقة المتأخرة عند الرجل.

"النهاردة يوم جميل" بطولة هنا شيحة، وباسم سمرة، وأحمد وفيق، ونجلاء بدر، ومحمود الليثي، وانتصار، وشريف إدريس، وقصة علاء سليمان، وسيناريو وحوار دينا السقا، ونيفين شلبي التي تخوض أولى تجاربها في الأفلام الرواية الطويلة.