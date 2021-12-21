 إسرائيل تعين أول امرأة في منصب السكرتيرة العسكرية للرئيس - بوابة الشروق
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إسرائيل تعين أول امرأة في منصب السكرتيرة العسكرية للرئيس

وكالات:
نشر في: الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 - 6:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 - 6:23 م

عين الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوج، العقيد "ن" كسكرتيرة عسكرية لمكتبه، وترقيتها إلى رتبة عميد، لتصبح أول امرأة تُعين في هذا المنصب.

وأفاد المكتب الرئاسي بأنه تم اتخاذ القرار بالتنسيق مع وزير الدفاع بيني جانتس ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي.

وقال هرتصوج: "أهنئ العقيد ن. على تعيينها وأنا أثق في أنها ستكون إضافة مرحب بها إلى فريقي من المستشارين، وأن مواهبها المهنية والشخصية ستضفي قيمة هائلة على مؤسسة الرئاسة، وجيش الدفاع الإسرائيلي، ودولة إسرائيل بأكملها"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وستخلف "ن" البالغة من العمر 40 عاما، والتي لم يكشف عن اسمها لأسباب أمنية، العميد علاء أبو ركن الذي شغل المنصب طيلة السنوات الثلاث الماضية، حيث خدمت في الجيش الإسرائيلي لمدة 22 عاما، وشغلت منصب كبيرة ضباط المخابرات في القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي خلال العام ونصف العام الماضيين، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

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