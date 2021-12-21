غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة بلباو بالدوري الإسباني

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن قائمة فريقه لمواجهة أتليتك بلباو والمقرر لها مساء غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإسباني.
ويغيب عن الريال 11 لاعبا من القائمة الرئيسية بداعي الإصابات بالإيقاف وأيضا بسبب فيروس كورونا.
ويدخل الريال للمباراة بقائمة تضم كل من:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا - فويدياس - دييجو بينيرو.
خط الدفاع: ناتشو - ميليتاو - فاييخو - فيرلاند ميندي - رافا مارين - ميجيل.
خط الوسط: كروس - كامافينجا - فالفيردي - بلانكو أريباس - لوكاس فاسكيز - بيتر فيديريكو.
خط الهجوم: فينيسيوس - بنزيما - هازارد - يوفيتش - ماريانو.