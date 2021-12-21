سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تباينت أسعار صرف العملات بالبنوك المصرية، في تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري ليسجل 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف اليورو ليسجل 17.64 جنيه للشراء، و17.76 جنيه للبيع، كما استقر الجنيه الإسترليني ليسجل نحو 20.68 جنيه للشراء،و 20.81 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي ليسجل 51.58 جنيه للشراء، و 52.04 جنيه للبيع.

وفي تعاملات البنك الأهلي، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليسجل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

فيما ارتفع سعر صرف اليورو 6 قروش ليسجل 17.63 جنيه للشراء، وبنحو 5 قروش فى سعر البيع ليسجل 17.77 جنيه، واستقر سعر الجنيه الإسترلينى ليسجل 20.64 جنيه للشراء، وتراجع لسعر البيع 3 قروش ليسجل 20.81 جنيه.

واستقر الريال السعودي عند 4.18 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وارتفع الدينار الكويتي 7 قروش ليسجل 49.20 جنيه للشراء، وبنحو 6 قروش لسعر البيع ليسجل نحو 51.99 جنيه.

ووفقًا لآخر تحديثات بنك مصر، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، فيما ارتفع سعر صرف اليورو 6 قروش ليسجل 17.63 جنيه للشراء، و 17.77 جنيه، وتراجع الجنيه الإسترليني قرش واحد ليسجل 20.64 جنيه للشراء، وتراجع 4 قروش لسعر البيع ليسجل 20.80 جنيه.

واستقر الريال السعودي عند 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدينار الكويتي ليسجل 49.4 جنيه للشراء، وارتفع 6 قروش لسعر البيع ليسجل 51.93 جنيه.