الدوحة تستضيف السوبر التركي بين بشكتاش وأنطاليا سبور

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم عن إقامة كأس السوبر التركية بين بشيكتاش وأنطاليا سبور في دولة قطر مطلع العام القادم، وفقًا لبيان رسمي نشرته شبكة بي إن سبورتس.

وجاء في بيان الاتحاد التركي أن كأس السوبر لموسم 2020-2021 ستقام في العاصمة القطرية الدوحة في الخامس من يناير عام 2022 وسيحتضنها استاد أحمد بن علي، أحد الملاعب المونديالية.

وكان بشيكتاش قد توج بلقب الدوري التركي الموسم الماضي بعد أن حصل على المركز الأول برصيد 84 نقطة بفارق 4 نقاط عن جالاطا سراي صاحب المركز الثاني.

كما يعد بشيكتاش هو بطل الكأس المحلية أيضاً في الموسم الماضي وتوج بها عقب فوزه على أنطاليا سبور في النهائي بهدفين دون رد.

وتنص لوائح الاتحاد التركي على خوض وصيف مسابقة الكأس لمباراة السوبر المحلية، حال تتويج فريق واحد ببطولتي الدوري والكأس، لذا سيخوض أنطاليا مواجهة بشكتاش.

ويستعد استاد أحمد بن علي أيضاً لاستضافة كأس السوبر الإفريقية التي ستقام بين الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا والرجاء المغربي بطل كأس الاتحاد الإفريقي غدًا الأربعاء في السابعة مساءً.