الشناوي: نسعى لإسعاد جماهير الأهلي بالتتويج بالسوبر

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق سوف يخوض مباراة قوية غدا أمام الرجاء المغربي، تمثل بطولة من لقاء واحد، وهو ما يتطلب من اللاعبين التعامل معها بشكل خاص.

وتحدث الشناوي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة الذي عقد مساء اليوم، وقال إن جميع اللاعبين يدركون أهمية المباراة خاصة أن الأهلي سوف يواجه فريقا قويا ويمتلك خبرات كبيرة. مؤكدًا أن الفريق يدرك هذا الأمر جيدًا، ويعرف قدرات المنافس ولا بد أن يتحلى الجميع بالهدوء والتركيز وننتظر التوفيق.

وأشار الشناوي إلى أن جمهور الأهلي هو الداعم الأساسي للفريق، وقال: تعودنا على مساندة الجمهور لنا في كل الأوقات والموسم الماضي كان الداعم الأساسي في كأس العالم للأندية، وهو ما يمنح الفريق قوة إضافية للفوز بالبطولات وأن الأهلي سوف يقاتل غدا أمام الرجاء لإسعادهم.

وأوضح حارس الأهلي قائلا: بطولة كأس العرب نجحت بشدة خاصة في ظل حضور الجماهير المصرية، وجمهور الأهلي يمنح الفريق كما قلت دوافع أكبر للفوز بالبطولات.

وأكمل: بعد مباراة المنتخب مع قطر في بطولة كأس العرب أغلقنا الصفحة وبدأنا التفكير والتركيز على السوبر. مجموعة اللاعبين الدوليين محترفون ويعرفون قيمة مواجهة الرجاء، ولدينا خبرات ومقومات عديدة وتحدثنا مع بعضنا عن كل التفاصيل وكل لاعب لديه مسئولية في الملعب. ومع الالتزام بتعليمات الجهاز الفني سوف نكون في أفضل صورة ونسعد جمهورنا بالتتويج باللقب المهم.