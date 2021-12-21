وزير التنمية المحلية يتابع احتياجات شرم الشيخ لاستضافة القمة العالمية للمناخ

• محافظ جنوب سيناء: الحديقة المركزية ستكون بمثابة رئة ومتنفسا رئيسيا لقاطني مدينة شرم الشيخ وزائريها والمواطنين

بحث اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمقر الوزارة، آخر مستجدات المشروعات التنموية والخدمية التي تهم المواطنين.

وخلال اللقاء اليوم، تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ جنوب سيناء بعض المقترحات الخاصة بالاحتياجات والمتطلبات اللازمة للمحافظة؛ لاستضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ عام 2022.

وأشار شعراوي، إلى حرص الحكومة على توفير كل التجهيزات والاحتياجات المطلوبة لخروج هذا الحدث الدولى الهام بصورة تليق باسم مصر في ظل توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، بالنظر إلى ما يمثله مؤتمر المناخ من أهمية لدى الدولة المصرية، باعتباره أكبر وأهم مؤتمرات الأمم المتحدة من حيث عدد المشاركين ومدة الانعقاد، لافتا إلى متابعة رئيس الوزراء لهذا الملف مع كل الوزارات والجهات المعنية بالدولة؛ لتوفير كل الدعم اللازم وتسخير كل الإمكانيات لتحقيق أكبر المكاسب الاقتصادية والترويج السياحى لمصر والخروج بصورة مشرفة تعكس مكانة وقيمة مصر.

واستعرض الوزير مع المحافظ، بعض المشروعات التنموية الجارية في جنوب سيناء، ومن بينها الحديقة المركزية أمام مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، التى تقع على مساحة 30 فدانا، حيث أشار المحافظ إلى أنها ستكون بمثابة رئة ومتنفسا رئيسيا لقاطنى مدينة شرم الشيخ وزائريها والمواطنين والزائرين لمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.

ولفت المحافظ إلى أن ذلك المشروع يأتي في إطار تطوير مدينة شرم الشيخ وتحويلها لمدينة خضراء صديقة للبيئة، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وفى إطار استقبال المدينة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.

ووجه شعراوي، بضرورة الإسراع في تنفيذ كل المشروعات التنموية الجارية المرتبطة بتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ومستدامة، وغيرها من المشروعات المرتبطة بالأنشطة السياحية بالمدينة بما يحقق أعلى عائد من النشاط السياحي واستغلال كل المقومات الطبيعية الساحرة التي تتميز بها المدينة.

وأشار إلى سعي الحكومة لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى برفع كفاءة وتطوير مدينة شرم الشيخ لتكون على أعلى مستوى وواجهة حضارية للمقاصد السياحية المصرية، في إطار خطة شاملة تستهدف جذب المزيد من السياح من مختلف الوجهات للتمتع بالمزايا الطبيعية التي تجعل مصر قبلة رئيسية للسائحين.

وعرض محافظ جنوب سيناء -خلال اللقاء- الخطة التي تنفذها المحافظة لتحقيق أقصى استفادة من الفرص والإمكانات الواعدة التي تتمتع بها شرم الشيخ، وتنفيذ عدد من مشروعات التنمية والأنشطة السياحية والاقتصادية المتنوعة الخضراء الآمنة المستدامة، وجعل شرم الشيخ مركز سياحي عالمي فريد، وموقع جغرافي وبيئي جاذب قادر على تلبية كل متطلبات وخدمات السياحة العالمية.

وتابع وزير التنمية المحلية مع محافظ جنوب سيناء مشروعات الطرق والمحاور الرئيسية الجارية في المحافظة، خاصة بمدينة شرم الشيخ، وكذا مشروعات التجميل ورفع كفاءة ورصف الميادين والطرق الرئيسية وأعمال الإنارة بالمدينة.

وخلال اللقاء، تابع شعراوي مع اللواء خالد فودة توجيهات رئيس الجمهورية خلال الزيارة التي قام بها لمنطقة الرويسات، في إطار التطوير الشامل للمنطقة وتوفير كل الخدمات الأساسية للمواطنين.

وعرض اللواء خالد فودة جهود الأجهزة التنفيذية بجنوب سيناء في إطار الاستعدادات التي تتم على أرض المحافظة؛ تمهيداً لمنتدى شباب العالم الذى سيقام خلال شهر يناير المقبل تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وشدد شعراوي على ضرورة أن تظهر مدينة شرم الشيخ في أبهى صورها أمام جميع الوفود الشبابية التي ستشارك من مختلف دول العالم، وأشاد بالجهود التى تبذلها المحافظة لتنفيذ كل المشروعات الجارية على أرض المحافظة في عدد من المدن والمناطق المختلفة، التى ستحقق نقلة نوعية وحضارية كبيرة لأهالى جنوب سيناء فى ظل ما تمتلكه من مقومات تاريخية وسياسية وثقافية وأثرية ودينية وعالمية.

كما تابع شعراوي مع محافظ جنوب سيناء جهود تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وذلك في إطار قرارات وتوجيهات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء.

وأكد الوزير أهمية تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حسم واجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية واستمرار الحملات اليومية للتأكد من الالتزام بالإجراءات المعلنة للحفاظ على سلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس.

وحرص شعراوي على متابعة استعدادات محافظة جنوب سيناء لمواجهة موسم الشتاء وسقوط الأمطار الغزيرة التي تشهده المحافظة وعدد كبير من محافظات الجمهورية، والإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

ووجه شعراوي بضرورة الاستمرار في رفع درجة الاستعداد بالقطاعات الخدمية بالمحافظة للتعامل الفورى مع ظروف طارئة، والتنسيق مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية في هذا الشأن على مدار الساعة.