يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إجراءات جديدة؛ لمواجهة الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا، بينها تعبئة نحو 1000 من الأطباء العسكريين للمساعدة في تقديم الخدمة الصحية في المستشفيات، وزيادة مستلزمات التلقيح ضد كورونا، وتوزيع 500 مليون اختبار سريع مجانًا.

ونقلًا عن موقع «نيويورك تايمز»، اليوم الثلاثاء، تأتي الإجراءات في الوقت الذي يتزايد فيه عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بسرعة في جميع أنحاء البلاد، لا سيما في الشمال الشرقي، والتي تتخللها إصابات بمتحور «أوميكرون» شديد العدوى.

وقال مسؤولين كبار إن الـ500 مليون اختبار التي تعتزم الإدارة شراءها لن تكون متاحة حتى يناير المقبل، مضيفين أن الحكومة تعتزم إنشاء موقع على شبكة الإنترنت يمكن للأشخاص خلاله طلب إرسال الاختبارات إلى منازلهم مجانًا.

وأفادت شبكة «إيه بي سي» الأمريكية نقلا عن مسؤولي الصحة بمقاطعة هاريس بأن مسؤولي الصحة بولاية تكساس أعلنوا، يوم الاثنين، تسجيل أول وفاة بمتحور «أوميكرون».

وأصبح «أوميكرون» المتحور المهيمن في الولايات المتحدة، إذ يمثل 73.2 في المائة من الإصابات الجديدة بـ«كوفيد-19» خلال الأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر، وفق ما أظهرت بيانات السلطات الصحية الأمريكية.