كلية الهندسة جامعة الإسكندرية تضع دراسة لإدارة مياه الأمطار في المحافظة

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن كلية الهندسة جامعة الإسكندرية وضعت دراسة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية، تتمثل في إنشاء شبكة منفصلة لصرف مياه الأمطار، أما المحور الثاني فيتمثل في تحسين كفاءة محطات الرفع لكي تعمل بالطاقة التصميمية الكاملة لها، بالإضافة إلى محورين جانبيين، هما إبطاء أو تشتيت حركة الأمطار، واعتماد آلية الحصر والتجميع.

وأكدت الدراسة ضرورة مراجعة وصيانة نظم الطلمبات الموجودة بكل الأنفاق؛ لمنع تراكم المياه، ومن ثم المحافظة على السيولة المرورية، وتطهير الشنايش قبل وبعد كل نوة مباشرة؛ لتفادي أي انسداد بشبكة الصرف الصحي أثناء تصريف مياه الأمطار.

وكذلك مراجعة وصيانة الروافع والتأكد من جاهزيتها الميكانيكية والكهربية للعمل بكامل طاقتها خلال فترة هطول الأمطار، وتسهيل عمل فرق التعامل مع مياه الأمطار وإداراتها في أحياء المنتزه وشرق ووسط وغرب والجمرك.