قدم بنك يو.بي.إس جروب السويسري استئنافا أمام المحكمة العليا في فرنسا على حكم قضائي بتغريمه ملياري دولار لاتهامه بمساعدة عملائه من الأثرياء الفرنسيين على إخفاء أموالهم في حسابات سرية بسويسرا، وهو ما يعني استمرار هذا النزاع القضائي الذي بدأ منذ سبع سنوات لفترة أطول.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن البنك الموجود مقره في مدينة زيوريخ السويسرية أقام دعوى استئناف أمام المحكمة العليا الفرنسية، حيث كان أمامه خمسة أيام منذ صدور الحكم السابق في الأسبوع الماضي.

كانت محكمة فرنسية قد أمرت البنك السويسري في الأسبوع الماضي بسداد غرامة قدرها 8ر1 مليار يورو (ملياري دولار) بعد إدانة البنك بممارسة غسل أموال من خلال توفير مجموعة من الخدمات لعملائه لإخفاء أصولهم عن سلطة الضرائب. وتتكون الغرامة من 800 مليون يورو كتعويض للدولة الفرنسية عن الخسائر التي تعرضت لها، ومصادرة مليار يورو. وكان البنك قد واجه في السابق غرامات بقيمة 5ر4 مليار يورو.

وقال البنك في بيان إن "قرار الطعن أمام المحكمة العليا يتيح للبنك تقييم حكم محكمة الاستئناف الفرنسية بتغريمه وتحديد الخطوات التالية التي تحقق أفضل مصلحة لمساهميه".