اللواء أحمد ناصر يعلن الترشح لرئاسة اللجنة الأولمبية المصرية

أعلن اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية "الأوكسا" الترشح لرئاسة اللجنة الأولمبية المصرية في الانتخابات المزمع إقامتها خلال شهر أبريل المقبل.
وسيتقدم اللواء أحمد ناصر بأوراق ترشحه خلال ساعات لرئاسة اللجنة عن الدورة التي تنتهي عقب أولمبياد باريس 2024.
ويشغل اللواء أحمد ناصر حاليا منصب رئيس الاتحادات المصري والعربي والإفريقي الثلاثي "الترايثلون" إضافة إلى رئاسته لمنصب رئيس الكونفدرالية الإفريقية "الأوكسا".
الجدير بالذكر أن المهندس هشام حطب يترأس حاليا مجلس إدارة اللجنة الأولمبية منذ يونيو 2015 وحتى الآن.