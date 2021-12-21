هشام حطب وقائمته يتقدمون بأوراق ترشحهم في انتخابات اللجنة الأولمبية

تقدم المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، بأوراق ترشحه اليوم، في انتخابات اللجنة المقرر إقامتها يوم 26 أبريل المقبل.

وشهد مقر اللجنة الأولمبية اليوم الثلاثاء، تواجد قائمة المهندس هشام حطب بالكامل، وتقدمهم بأوراق ترشحهم في الانتخابات المقبلة.

وضمت قائمة المهندس هشام حطب المرشح على الرئاسة كلا من:علاء جبر – نائبا أول وياسر إدريس – نائبا ثانيا وشريف العريان – سكرتيرا عاما ومحمد عبد المطلب – سكرتيرا عاما مساعدا وعبد العزيز غنيم – أمين صندوق وعبد المنعم الحسيني – عضوا والباسل عبدالله – عضوا ومحمد عبد المقصود – عضوا ومعتز عاشور – عضوا وشريف القماطي – عضوا وأيمن شويتة - عضوا وأيمن حسين – عضوا وآية مدني – عضوا عن لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية.

ويتشكل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية من رئيس ونائب أول ونائب ثاني وسكرتير عام وسكرتير عام مساعد وأمين صندوق وثمانية أعضاء.

وكانت الأولمبية قد فتحت باب الترشح للانتخابات أمس الإثنين، ولم يتقدم أحد بأوراق ترشحه في اليوم الأول.

ومن المقرر أن يستمر باب الترشح مفتوحا لمدة أسبوع، على أن يتم بعدها النظر في مدى مطابقة أوراق الترشح للشروط واللوائح، ومن ثم إعلان القائمة النهائية للمرشحين.

وأعلنت اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب، إقامة انتخابات اللجنة يوم 23 أبريل المقبل، بمقر اللجنة في مدينة نصر، في حضور أعضاء الجمعية العمومية.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أرسلت خطابًا رسميًّا للجنة الأولمبية تطلب فيه بعدم إجراء انتخابات اللجنة الأولمبية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من وزارة الرياضة، وذلك حرصًا على سلامة إجراءات الجمعية العمومية.

وأرسلت الوزارة أيضًا خطاب تعميم إلى جميع الاتحادات الرياضية من الوزارة تطلب فيه عدم إجراء الترشح في انتخابات للجنة الأولمبية المصرية إلا بعد انتهاء كافة الاتحادات من انتخاباتها؛ حيث لم تنتهِ ٤ اتحادات من الانتخابات، وهي: اتحاد كرة القدم، واتحاد الخماسي الحديث واتحاد اليد واتحاد تنس الطاولة.