محافظ قنا يتفقد عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالوقف

واصل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، جولته التفقدية بعدد من المشروعات التي تم تنفيذها ضمن مشروعات حياة كريمة تمهيدًا لافتتاحهم خلال الأيام القليلة القادمة بقرية المراشدة مركز الوقف.



وتفقد محافظ قنا، أعمال التشطيبات النهائية بمجمع الخدمات الحكومية بقرية المراشدة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمقام على مساحة 420 م2 ويتكون من ثلاثة طوابق بتكلفة مالية تصل إلى 13.5 مليون جنيه.



ويضم المجمع "وحدة محلية، مجلس محلي، مكتب بريد، شهر عقاري، سجل مدني، وحدة تضامن اجتماعي، ومركز تكنولوجي، ومكتب تموين"، ويخدم 55 ألف نسمة.



كما يجرى تطوير وتجميل المنطقة المحيطة بالمجمع لإضفاء مظهراً جمالياً وحضارياً، مؤكدًا أن هذه المجمعات سوف تُنهي معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.



وتابع المحافظ، الانتهاء من أعمال رفع كفاءة وحدة صحة الأسرة "المشروع الأوروبي" بقرية المراشدة، وذلك في إطار عمليات التطوير غير المسبوقة التي تنفذ من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين الأولي بالرعاية في القري الأكثر احتياجًا.



وتفقد المحافظ تطوير وحدة إسعاف المراشدة والتي تضم عدد سيارتين مجهزتين على أعلى مستوى لتقديم خدمات نقل حالات الطوارئ على مدار الـ 24 ساعة لتضاف للخدمة التي يقدمها مرفق الإسعاف بالمحافظة للمساعدة على سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة، من أجل توفير "حياة كريمة" وآدمية للمواطن القنائي.