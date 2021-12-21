انهيار منزل وتصدع آخر لانفجار أسطوانة بوتاجاز في الدقهلية ‏

أصيب شخص بحروق وتهدم منزل؛ إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بقرية كوم النور مركز ميت غمر، عند قيام ‏صاحب المنزل بتغيير الأسطوانة، فانفجرت فيه وهو ما تسبب في حدوث تصدع بالمنزل وانهيار ‏أحد جدرانه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلي مكان الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية ‏اللازمة.‏

وتلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة ميت غمر، من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من أهالي قرية كوم ‏النور دائرة المركز بوقوع انفجار لأسطوانة بوتاجاز داخل أحد المنازل بالقرية مما تسبب في ‏انهيار أحد جدرانه ووجود مصاب.

وانتقل ضباط مباحث ميت غمر إلى مكان الواقعة، وتبين أن الانفجار وقع في منزل شخص يدعى ‏"جمال محمود محمد الشناوي"، والذي أصيب في الحادث، وجرى نقل إلى مستشفى دقادوس ‏المركزي لتلقي العلاج اللازم بعد إصابته بحروق، وجري تقديم الإسعافات الطبية له وخرج من ‏المستشفى.‏

وبالفحص تبين أن العقار مكون من 3 طوابق على مساحة 120 مترا، ملك "جمال محمود محمد ‏الشناوي"، وجرى هدم جدار من المنزل، بالإضافة إلى منزل عشوائي باسم "أ. م. .ا" ونفوق ‏جاموسة وبقرة صغيرة، وأن المنزل العشوائي علي سطح الأرض.‏

ووجه عمرو فكري رئيس مركز ومدينة ميت غمر بإخطار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة ‏العقار واتخاذ القرار اللازم بشأنه.‏

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12703 إداري مركز ميت غمر لسنة 2021.‏