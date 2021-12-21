اليابان تعرب عن بالغ قلقها حيال انتخابات هونج كونج المثيرة للجدل

أعربت اليابان، اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء الانتخابات التشريعية الأخيرة في هونج كونج، التي أجريت على الرغم من الاحتجاج الدولي على التغييرات الانتخابية المثيرة للجدل.

وقال المتحدّث باسم الحكومة اليابانية، سيجي كيهارا، في إفادة صحفية، نقلتها وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، إنه يجب إجراء الانتخابات بشكل عادل بمشاركة مرشحين يمثلون "مجموعة واسعة من الآراء السياسية"، وستواصل اليابان حث الصين على اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة المخاوف الدولية.

وأضاف كيهارا نائب رئيس مجلس الوزراء الياباني: "نعرب عن قلقنا البالغ مجددا بشأن حقيقة أن انتخابات المجلس التشريعي جرت دون معالجة المخاوف الدولية"، وأنه من المهم الحفاظ على نظام حر ومنفتح، ويمكن أن تزدهر هونج كونج بطريقة ديمقراطية ومستقرة، وهذا هو موقفنا الثابت".

وأصدر وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع بيانا أمس أعربوا فيه عن قلقهم البالغ إزاء ما يرون أنه تآكل للديمقراطية في هونج كونج، وتابع كيهارا قائلا إن "الحكومة اليابانية ستتابع بعناية تطورات الأوضاع، مثل تأثير نتائج الانتخابات على الشركات اليابانية والاقتصاد".